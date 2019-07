Ung camerouner stopper i SønderjyskE

SønderjyskE og William Tchuameni blev aldrig noget godt match. De to parter har valgt at stoppe samarbejdet, oplyser SønderjyskE på sin hjemmeside.

Den 22-årige camerounske angriber stopper to år før kontraktudløb.

- Vi er blevet enige om, at det bedst at opsige kontrakten her og nu. Han har været for langt fra spilletid, og det skal han nu ud og jagte andre steder. Han er stadig ung og har mulighed for at få en god karriere. Vi takker ham for tiden i SønderjyskE og ønsker ham alt det bedste fremover, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til hjemmesiden.

William Tchuameni nåede 12 Superliga-kampe for SønderjyskE, siden ham kom til i sommeren 2017.