Ung back forlænger med Energy

ESBJERG: Anders Koch spiller også i gult i den kommende sæson.

Den 21-årige back har forlænget sin kontrakt med Esbjerg Energy.

- Jeg er lidt træt af den tidlige exit, som Energy-holdet og jeg havde i sidste års slutspil. Det er mit mål, at både jeg selv og holdet skal gøre det bedre i den kommende sæson. Men vi må jo se, hvad fremtiden bringer, siger Anders Koch i en pressemeddelelse.

- Jeg synes som sagt hverken, at mit eller holdets spil var optimalt sidste år og den sidste sæson var vel blandt de personligt dårligste og mest skuffende, som jeg har spillet. Det har jeg mod på at forbedre og arbejdet herpå er startet for både jeg selv og holdkammeraterne.

Assistenttræner Thor Dresler håber, at Koch får en større rolle på holdet i fremtiden. - Anders Koch arbejder med sin fysik ikke mindst udenfor sæsonen. Og så tror jeg, at han kan forbedre sig ved at arbejde med sit spændingsniveau og sin aggressivitet. Det kunne give ham mere spilletid, gøre ham mere konstant og give ham en større rolle på holdet, lyder det fra Dresler.

Anders Koch, der er født og opvokset i Esbjerg, debuterede for klubben for fire sæsoner siden.