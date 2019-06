Ulf Sivertsson henter en ung svensk venstrefløj

KIF KOLDING: Den nye mand kommer til fra den svenske klub GUIF Eskilstuna, og kontrakten er naturligvis gældende for den kommende sæson.

Det er en spiller, som Ulf Sivertsson, der er ny cheftræner i KIF Kolding, har store forventninger til.

- Fredrik er en lynhurtig venstre fløj, som laver en del spektakulære mål - en spiller som publikum vil kunne lide. Fredrik scorede 167 mål for GUIF Eskilstuna sidste år, hvoraf 84 var på straffekast. Med Fredrik, Væver og Flodman har vi helt sikkert nogle af ligaens hurtigste fløjspillere, der kommer til at give os de nemme mål på kontra.

Det siger Sivertsson i en pressemeddelelse.

Fredrik Gustavsson har valgt at skifte til KIF, da han tror på, at han kan udvikle sig yderligere ved at spille i den danske liga.

- Jeg ser frem til denne store udfordring i en god klub med en stor håndboldhistorie. At tage skridtet og komme udenlands har altid været en stor drøm for mig, og jeg glæder mig til denne rejse med KIF - det føles helt rigtigt, siger han.