Det bliver den ukrainske kvalifikationsspiller Anhelina Kalinina, som bliver Caroline Wozniackis modstander i første runde af WTA-turneringen Citi Open i Washington i denne uge.

Den 21-årige ukrainer, der er nummer 143 på verdensranglisten, har ingen nævneværdige resultater på seniorplan, men tilbage i 2014 nåede hun frem til finalen i juniorudgaven af grand slam-turneringen US Open.

Kampen mellem Wozniacki og Kalinina spilles tidligst tirsdag.

Det bliver Wozniackis første turneringskamp på hardcourtunderlaget siden græssæsonen, der for danskerens vedkommende sluttede med et nederlag i Wimbledons anden runde 4. juli, da russeren Ekaterina Makarova viste sig for stærk.

Vinder topseedede Wozniacki sin første kamp i Washington, venter vinderen af opgøret mellem briten Katie Swan (nummer 179 på verdensranglisten) og kineseren Zheng Saisai (85).

Holder seedningerne gennem turneringen, skal danskeren møde amerikaneren Sloane Stephens i finalen.

Turneringen i Washington fungerer som en af flere opvarmningsturneringer til grand slam-turneringen US Open, der begynder 27. august.