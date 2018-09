Uefa indfører VAR i Champions League fra næste sæson

Fra sæsonen 2019/2020 kommer videosystemet VAR (Video Assistant Referee) til at blive brugt i Champions League.

Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag i en pressemeddelelse.

Uefas eksekutivkomité har besluttet, at VAR skal træde i kraft fra og med playoffrunden i kvalifikationen til næste sæsons Champions League.

Dermed får dommerne mulighed for at se kendelser igennem på video, hvis de er i tvivl om noget.

- Vi tror på, at vi ved at introducere VAR fra august 2019 får nok tid til at lave et stabilt system og oplære kampofficials.

- Så kan vi få en succesfuld gennemførelse af VAR i Champions League´- verdens største klubturnering, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin i pressemeddelelsen.

VAR skal også bruges ved næste års Super Cup, der bliver spillet mellem vinderen af Champions League og Europa League i denne sæson.

Uefa meddeler, at det også er planen, at VAR skal bruges ved EM i 2020 og fra og med gruppespillet i Europa League fra 2020/2021-sæsonen.

Systemet blev også brugt under VM i Rusland i sommer.

Det blev meget omdiskuteret, fordi nogle af kampene blev lange, når dommerne skulle se kendelser igennem. Der var uenighed om, hvorvidt det ødelagde kampenes rytme eller ej.

Ved VM var VAR-systemet medvirkende til, at der med 29 straffespark blev sat rekord for flest antal straffespark nogensinde ved en VM-slutrunde.

VAR bruges også i flere store europæiske ligaer, blandt andet i Italien, Tyskland og Spanien.

Den engelske Premier League har til gengæld ikke indført systemet endnu.