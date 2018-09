Udstødt NFL-quarterback bliver ansigt på Nikes nye kampagne

Tøjgiganten kalder Colin Kaepernick, der knælede under nationalsang, en af de meste inspirerende i sporten.

Den amerikanske sportstøjsgigant Nike har udvalgt den tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernick som en af profilerne til en kampagne, der skal markere 30-årsjubilæet for virksomhedens velkendte slogan "Just Do It".

Colin Kaepernick, der var den første NFL-spiller, der knælede under en nationalsang i protest mod racisme og social ulighed, postede mandag et billede af sig selv på Instagram og Twitter med et Nike-logo.

Billedet var ledsaget af et citat fra Kaepernick: "Tro på noget. Også selv om du må ofre alt".

Nike retweetede hurtigt Kaepernicks post.

- Vi mener, at Colin er en af de mest inspirerende spillere fra hans generation, som har udnyttet sin magt fra sporten til at skubbe verden fremad.

Sådan siger vicedirektøren for Nikes brandafdeling i Nordamerika, Gino Fisanotti, ifølge ESPN.

Nikes beslutning om at bruge Kaepernick i kampagnen vil formentlig vække harme hos både NFL og USA's præsident, Donald Trump. Præsidenten har flere gange kritiseret den tidligere San Francisco 49'ers-profil.

Colin Kaepernick havde været quarterback i 49'ers i seks år, da han udløste stort røre under en kamp i 2016.

Det skete, da han knælede under nationalsangen i protest mod racediskrimination.

Flere andre spillere fulgte siden i Kaepernicks spor til stor frustration for mange NFL-tilhængere og ikke mindst præsident Trump.

Mange - deriblandt Trump - mente, at protesten var et tegn på disrespekt for det amerikanske flag og krævede Kaepernick fyret i NFL.

Ingen hold i NFL har ønsket at skrive kontrakt med Colin Kaepernick siden episoden i 2016.

NFL har i denne sæson indført et påbud om, at alle spillere skal stå op under nationalsangen.

Flere spillere har dog ignoreret den nye regel og fortsat protesterne i kampene op til sæsonstarten.

NFL-sæsonen indledes torsdag med et opgør mellem de forsvarende mestre, Philadelphia Eagles, og Atlanta Falcons.