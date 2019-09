Udskiftnings-ivrig træner tog stort Kolding-nederlag på sin kappe

Cheftræner Anders Jensen havde kalkuleret med risikoen for, at de mange udskiftninger til pokalkampen mod Randers kunne koste. Trods 0-4-nederlaget glædede han sig over at få nye spillere i kamp.

REAKTIONER: Cheftræner Anders Jensen havde skiftet det meste af startformationen ud i forhold til den sædvanlige opstilling i 1. division, men trods nederlaget på 0-4 mod Randers FC i pokalturneringen fortrød han ikke sine dispositioner. - Jeg ved ikke, om vi havde kalkuleret med risikoen for at ryge ud. Det havde vi jo nok lidt. Der var ting, som var rigtig fine og ting, hvor vi ikke kan stille os helt tilfredse, erkendte han efter kampen. - Det handler om at finde de positive ting, og vi fik rigtig mange i spil mod et hold, hvor vi skulle være på stikkerne, og vi kunne se, hvor folk er henne af. Der er rigtig mange, som spillede i dag, som vi kommer til at få brug for allerede i løbet af efteråret. Det var vigtigt for os at få dem i kamp og op i tempo, hvis vi får brug for dem, pointerede træneren. Og det var ikke alle, der viste Anders Jensen, at de bør få en fast plads på holdet. - Der kom nogle svar, der pegede opad og så nogen, der pegede den anden vej, sagde han uden at nævne navne. - Vi forsøgte en lidt anden formation i dag, og det koster nogen gange i forhold til de relationer, vi har. At det blev 4-0, tager jeg på min kappe. Det har jeg brede skuldre nok til at bære, smilede han.

Tre nederlag på stribe Kolding IF har for første gang i flere år tabt tre turneringskampe i træk. To i 1. division og onsdagens pokalkamp. - Det er en ny situation, men det er også en situation, vi vidste kunne komme. Jeg vil sige, at hvis vi havde tabt tre kampe på den her måde, så havde jeg været bekymret. Men det har vi ikke. Vi har tabt kampe, hvor vi var fuldt ud med, sagde han om de lige kampe i Fredericia og Nykøbing. På søndag kommer Fremad Amager til Kolding. - Vi glæder os til på søndag, og vi glæder os over at have haft de her spillere i kamp. 1. division er så krævende fysisk og mentalt, at vi får brug for nogle af de spillere, der optrådte i dag, sagde Anders Jensen, som gav debut til nyindkøbene Jonas Gemmer og Christian Kudsk. Gemmer spillede sin første turneringskamp efter en langvarig skade. - Det betød meget i forhold til relationerne til de andre og så i forhold til at få nogle minutter i benene, fordi jeg har været skadet i et år, sagde midtbanespilleren.