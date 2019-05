Keeper Kepa Arrizabalaga kom i fokus for Chelsea, som via straffesparkskonkurrence sikrede EL-finale.

Det går op og ned i showbusiness og fodbold.

Det kan Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga skrive under på, efter at han blev klubbens helt sent torsdag med to redninger i straffesparkskonkurrencen mod Eintracht Frankfurt.

De to reddede straffespark betød, at Eden Hazard kunne sparke Chelsea i Europa League-finalen mod Arsenal 29. maj.

For Kepa Arrizabalaga var der tale om lidt en forvandling fra februar, hvor han blev den store skurk i finalen i Liga Cuppen.

- I dag (torsdag, red.) vandt vi, i den anden finale tabte vi. Jeg har ondt af Frankfurt. Det er ikke fair for dem. De var et virkelig godt og stærkt hold, men jeg er glad, siger Kepa Arrizabalaga ifølge uefa.com.

Den 24-årige keeper refererede nok mere til omstændighederne i forbindelse med Liga Cup-finalen, hvor Chelsea tabte til Manchester City.

Her var Kepa Arrizabalaga det helt store samtaleemne i dagene efter, da han stjal billedet med en højst usædvanlig opførsel, som klubben idømte ham en bøde på en uges løn for.

I slutningen af finalen ville Chelsea-manager Maurizio Sarri skifte angiveligt skadede Kepa Arrizabalaga ud, da alt tydede på en straffesparkskonkurrence, som også blev en realitet.

Spanieren nægtede dog at forlade banen, hvilket fik London-klubbens italienske manager helt op i det røde felt, mens tv-seere og publikum på Wembley så måbende til.

Efter sejren over Frankfurt nævnte Kepa Arrizabalaga selv episoden.

- Jeg sagde undskyld til alle på Wembley (Liga Cup-finalen, red.), men det her var en anden kamp, og vi er glade for at kvalificere os til finalen.

- Vi vandt også vores seneste straffesparkskonkurrence mod Tottenham, og nu har vi en meget mærkelig finale mod Arsenal. Det bliver et London-derby, siger Arrizabalaga.