Ud af vagten: Cheftræner Dan Ceman fyret i SønderjyskE

ISHOCKEY: Rygtet har svirret i de seneste uger, og lørdag blev rygtet så til en realitet, da SønderjyskE valgte at smide cheftræner Dan Ceman på porten.

SønderjyskE har indtil videre haft en nærmest historisk dårlig sæson, hvor holdet lige nu er placeret helt nede som nummer ni i tabellen.

Det er på ingen måde hverdagskost i en klub, der i en lang årrække har været med helt fremme i ligaen.

Fredag aften blev SønderjyskE spillet baglæns ud af Granly Hockey Arena i Esbjerg, hvor de forsvarende mestre fra Energy vandt kampen med hele 7-2.

- Målsætningen er hvert år, at SønderjyskE skal spille med i toppen af dansk ishockey. Før denne sæson meldte vi ud, at målsætningen var deltagelse i den nye Final 4 pokalturnering og yderligere, at vi kvalificerede os direkte til DM-slutspillet og gerne blandt de fire, øverste hold i ligaen, fortæller sportschef Kim Lykkeskov.

Sportschefen erstatter selv Dan Ceman i boksen, hvor han skal arbejde sammen med assistent Chris Straube.

Dan Ceman blev hentet tilbage til SønderjyskE i en ny rolle som assistenttræner tilbage i sommeren 2012. Som cheftræner stod han i spidsen for SønderjyskE i guldsæsonerne 2013/14 og 2014/15.

Adm. direktør Klaus B. Rasmussen er ked af, at klubben nu har måttet fyre Dan Ceman.

- Vi har dyb respekt for hans indsats i klubben, hvor han både som spiller og senest i en række sæsoner på trænerbænken har leveret et flot og loyalt stykke arbejde. Han har altid været utroligt hårdtarbejdende, og har tillige i en meget svær periode i klubbens historie leveret en helt ekstraordinær indsats.

- Vi ønsker kun Dan Ceman det allerbedste for fremtiden. Vi er oprigtigt kede af, at vore veje skal skilles, men her har vi bare ikke kunne se en anden udvej, understreger han.