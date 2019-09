Ubekymret Tomasson tager førertrøjen i Hareides fravær

Landstræner Åge Hareide er irriteret over sit afbud, men Jon Dahl Tomasson er tryg ved at tage over.

En bakterie i knæet efter en operation holder landstræner Åge Hareide væk fra Danmarks EM-kvalifikationskamp ude mod Gibraltar torsdag.

Indtil da har Jon Dahl Tomasson styrepinden, og assistenten er afklaret med rollen.

- Jeg har været cheftræner før. Bare ikke på landsholdet. Men der findes jo ikke så mange med dansk pas, der har haft 13 års erfaring med landsholdsfodbold.

- Åge og jeg har altid haft et meget fortroligt, tæt og lige samarbejde. Så det bekymrer mig overhovedet ikke. Tværtimod, siger Tomasson.

Han forsøger at holde fast i de arbejdsmetoder, som landstrænerduoen hele tiden har haft.

- Jeg er ked af, at Åge ikke er til stede. Jeg synes, det er super ærgerligt. Han er også ked af det. Han har fortjent at være her, men det drejer sig i første omgang om helbredet.

- Jeg ved, at han er irriteret over det. Rigtig irriteret endda, siger Tomasson.

Det er endnu uvist, om Hareide kan nå at blive klar til at stå i spidsen for Danmark i søndagens udekamp mod Georgien, fortæller landsholdslæge Morten Boesen.

- Det kan godt gå hurtigt, men forløbet har været relativt langstrakt nu, så det kommer an på, hvordan han reagerer. Og hvordan han har det efter at have ligget stille i en periode.

- Det er de parametre, vi følger. Han skal jo også være frisk til at rejse, påpeger Boesen.

Status er lige nu, at der ikke er 100 procent styr på infektionen i knæet.

- Derfor tør vi ikke lade Åge rejse, selv om han egentlig har det okay. Knæet har bedst af at få ro, og han skal tage sin antibiotika, så derfor bliver han hjemme.

- Lige så snart der er styr på det, og det kan der komme hurtigt, så skal vi vurdere, om han er frisk nok til at rejse ned til næste kamp, siger Boesen.

Danmarks kamp mod Gibraltar fløjtes i gang torsdag klokken 20.45.