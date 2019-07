UCI-præsident håber på kvindeligt Tour de France i fremtiden

Kvinderne skal også have et Tour de France.

I hvert fald hvis det står til præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

- Det, der mangler i vores sport, er et stort etapeløb for kvinder, der kan blive set i hele verden. Tour de France kan virkelig hjælpe os med det, siger han til BBC ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Franskmanden vil diskutere sagen med ASO (Tour-arrangøren Amaury Sport Organisation, red.), der også arrangerer det kvindelige endagsløb La Course, der fredag køres rundt om byen Pau i Frankrig, som optakt til mændenes enkeltstartsetape i Touren sammen sted.

Lappartient håber, at han kan overbevise organisationen om, at kvinderne skal have endnu et etapeløb, der kan matche Giro Rosa, der er kvindernes Giro d'Italia.

- Et endagsløb er tydeligvis ikke nok for kvinder. Hvis vi vil have et kvindeligt Tour de France, så kan vi gøre det.

- Vi vil fortsætte med at presse på for kvindecykling. Jeg har haft stærke diskussioner med ASO og håber, at vi kan nå til enighed om fremtiden, siger Lappartient til BBC.

Den britiske kvindelige cykelrytter Sarah Storey siger, at La Course, som blev kørt første gang i 2014, føles som en symbolsk gestus.

- Jeg havde forestille mig, at løbet ville vokse indtil det blev et helt flyvefærdigt kvindeligt Tour de France. Det er ikke sket, skriver hun i en klumme i The Telegraph ifølge Reuters.

- Misforstå mig ikke, det er bedre at have hvilket som helst løb, end ingen løb. Men når du ser på fredagens kvindelige løb og sætter det ved siden af mændenes Tour, så føles det som en symbolsk gestus.