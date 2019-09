Tyson Fury har fokus på ny Wilder-kamp efter pointsejr

Natten til søndag dansk tid besejrede den britiske sværvægtsbokser Tyson Fury svenskeren Otto Wallin i en kamp i Las Vegas på trods af en slem skade over det ene øje.

Fury var storfavorit til kampen, men måtte gå alle 12 omgange mod hårdt kæmpende Wallin for at få en pointsejr og bevare sin status som ubesejret.

Sejren var ventet, og efter at have rost sin svenske modstander erklærede Tyson Fury, at hans klare mål er at få et nyt møde med den amerikanske rival Deontay Wilder.

I december 2018 endte det første møde mellem de to stjerner uafgjort i Los Angeles, og siden har snakken om en omkamp været luftet flere gange.

- Deontay Wilder, jeg vil have dig næste gang, din bums, gjaldede Fury fra ringen efter sin sejr i Las Vegas.

Datoen 22. februar 2020 er allerede nævnt som dagen, hvor omkampen skal stå, men endnu er intet bekræftet.

Det forventes, at Wilder først skal møde cubanske Luis Ortiz, som han besejrede i marts 2018.

Den 33-årige amerikaner har bokset 42 professionelle kampe, hvor det er blevet til 41 sejre, de 40 af dem på knockout.

31-årige Fury har 29 sejre i 30 kampe, hvor de 20 er vundet på knockout.