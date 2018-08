Tyskland sætter VM-guldvinder i spidsen for EM-bud i 2024

Philipp Lahm bliver turneringschef, hvis Tyskland vinder kampen om at arrangere EM i fodbold om seks år.

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) har sat VM-guldvinderen fra 2014 Philipp Lahm til at stå i spidsen for organisationskomitéen ved EM i 2024.

Det forudsætter dog, at Tyskland bliver tildelt værtskabet for slutrunden, meddeler DFB på sin hjemmeside.

Det bliver besluttet 27. september i Nyon, hvor det tyske EM-bud konkurrerer mod Tyrkiet om at blive EM-vært om seks år.

Philipp Lahm håber, at hans nuværende position som ambassadør for det tyske EM-bud, kan blive omdannet til et langsigtet projekt.

- Den nye rolle som turneringschef er en meget interessant mulighed for mig.

- Som landsholdsspiller og senest i min rolle som ambassadør har jeg altid opfattet DFB som meget professionel.

- Derfor glæder jeg mig over at blive en del af dette hold, siger 34-årige Philipp Lahm, som fra 2004 til 2014 spillede 113 landskampe og scorede 5 mål for Tyskland.

I 2006 og 2010 var han med til at vinde bronze ved VM, og i 2014 løftede han som anfører VM-trofæet som den første efter Tysklands finalesejr over Argentina.

Få dage senere meddelte Philipp Lahm, at han stoppede på landsholdet.

Han deltog ved EM i 2004, 2008 og 2012, hvor Tysklands finaleplads i 2008 var det bedste resultat.

Philipp Lahm vandt otte tyske mesterskaber og seks tyske pokaltitler med Bayern München.

I 2013 vandt han - også som anfører - Champions League med den tyske storklub.

Sidste år indstillede Philipp Lahm sin karriere som spiller.