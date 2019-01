Tysk gedemarked: Fransk landstræner blev væk fra pressemøde

Hamburg: Mage til gedemarked skal man lede længe efter.

Danmark og Frankrig havde indbudt til pressemøde før fredagens semifinale, men den franske træner Didier Dinart brillerede ved at blive væk.

Han sendte i stedet sin hjælpetræner Guillaume Gille, og han var suppleret af den franske målmand Cyril Dumoulin.

Franskmænd bryder sig ikke om at tale engelsk, og det var et krav, at det foregik på engelsk.

Det generede Guillaume Gille, der havde spillet i Hamburg og derfor havde glædet sig til at talde tysk.

Det foregik i et alt for lille lokale, hvor der kun blev stillet et eneste spørgsmål. Det gik langt bedre efter mødet, da journalisterne fik lejlighed til at møde folkene fra podiet.