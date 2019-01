Tysk forsvarsgeneral er ny anfører i Brøndby

Superligaklubben Brøndby får en tysk anfører i foråret.

Forsvarsspilleren Benedikt Röcker overtager anførerbindet hos Superligaens nummer tre, der ved efterårets afslutning sagde farvel til tidligere anfører Johan Larsson.

Brøndby beretter om anførerskiftet på klubbens hjemmeside.

- Det er en god følelse, og jeg er selvfølgelig stolt. Jeg værdsætter tilliden fra resten af holdet, siger den 29-årige forsvarsspiller.

Benedikt Röcker kom til Brøndby i sommeren 2016 kort efter Alexander Zornigers tiltræden som cheftræner.

I sine første to sæsoner i Brøndby var Röcker fast mand i midterforsvaret. Han tegnede sig blandt andet for et mål i pokalfinalen sidste år, da han udlignede til 1-1 i Brøndbys 3-1-sejr over Silkeborg.

I indeværende sæson havde en periode, hvor han var ude af startopstillingen som følge af efterdønningerne fra en hjernerystelse.

Brøndbys nye anfører har kontraktudløb til sommer.