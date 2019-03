Tynget af gæld: KIF-formand garanterer Kolding-klubbens eksistens

Bestyrelsesformand Brian Stein forsikrer, at KIF stadig eksisterer efter torsdagens bestyrelsesmøde. Han erkender samtidig, at klubben stadig er tynget af gammel gæld.

KIF KOLDING: Selskabet bag håndboldklubben eksisterer også efter et bestyrelsesmøde torsdag formiddag.

Det forsikrer bestyrelsesformand Brian Stein, der pointerer, at mødet skal skabe bedre overblik over klubbens økonomi.

- Situationen er den, at vi ikke har holdt et møde, hvor vi er kommet helt i dybden, siden starten af januar. Vi har haft travlt med alt muligt andet i klubben. Nu har vi sat fire timer af til at endevende tingene, siger Brian Stein.

Han nedtoner forlydender om, at klubbens eksistens skulle være på dagsordenen.

- Det er ingen hemmelighed, at der er stadig gæld, der tynger os. Der er ikke noget drama. Det er ikke et spørgsmål om, om klubben er der eller ej efter i morgen, siger han.

- Det, der er spørgsmålet, er, at vi skal til at sætte det lange lys på. Klubben er der også efter i morgen, gentager Brian Stein.

- Vi kunne have været mere bekymret for to måneder siden.