Tv-stationer vil have skåret i antallet af superligahold

Der er for mange uinteressante kampe i superligaen, mener rettighedshaverne, som vil have færre hold.

- Det er kun folk med en kandidatgrad i varm luft, der kan fastholde det synspunkt, at der er et marked for 14 klubber.

Sådan lyder meldingen i Ekstra Bladet fra Discoverys sportschef, Anders Bay, der vil have skåret i antallet af superligahold.

Samme melding kommer fra TV3 Sport, der ligesom Discovery ejer rettighederne til at vise kampe fra den bedste danske fodboldrække.

I den forgangne weekend havde en kamp mellem FC Helsingør og AC Horsens, som på grund af frost i Helsingørs bane var flyttet il FC Nordsjællands hjemmebane, Farum Park, det laveste tilskuertal siden 2002.

Kun 568 tilskuere var på stadion.

Også andre steder i landet er der problemer med at tiltrække tilskuere, og det skyldes, at der er for mange uinteressante kampe, mener Peter Nørrelund, der er sportschef hos TV3 Sport.

Nørrelund mener, at der kun bør være ti hold i Superligaen.

- Mindst én gang om ugen bliver vi bekræftet i, at Superligaen har for mange hold, siger han til Ekstra Bladet.

I 2015 besluttede de danske klubber at udvide Alka Superligaen fra 12 til 14 hold. I samme ombæring blev der indført slutspil i både bund og top af ligaen.

Ifølge Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, skyldes de skuffende tilskuertal i år den tidligere start på forårssæsonen og det kolde vejr.

Han tilføjer, at der tidligst kommer en ændring fra sommeren 2019. Klubberne evaluerer strukturen, når sæsonen er slut.