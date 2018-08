Turkmensk bryder taget for doping ved Asian Games

Rustem Nazarov er blevet sendt hjem fra Asian Games, efter at han er blevet testet positiv for doping.

Dramaet uden for konkurrencerne ved Asian Games fortsætter.

I starten af ugen blev fire japanske basketballspillere sendt hjem, efter at de var blevet spottet i værtsbyen Jakartas såkaldte red light district, hvor de angiveligt havde betalt prostituerede for sex.

Torsdag opstod der tumult, fordi den sydkoreanske svømmer Kim Hye-jin var kommet tæt på en unavngiven kinesers ansigt under træningen i Jakartas Aquatic Center. Det resulterede i, at kineseren sparkede ud efter sydkoreaneren, og de to måtte skilles ad.

Fredag meddeler Asiens Olympiske Råd så, at den turkmenske bryder Rustem Nazarov er blevet testet positiv for brug af doping og sendt hjem.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 24-årige turkmener nåede at deltage i en enkelt kamp, som han tabte til en inder. Den positive dopingprøve blev lavet 17. august i en optaktsturnering.

Ved Asian Games i 2014 blev seks atleter testet positive for brug af doping inklusive den sydkoreanske svømmestjerne Park Tae-hwan, der af samme grund fik frataget sine medaljer.