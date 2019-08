Turen i næstbedste række præger Silkeborg-regnskab

Silkeborg IF Invest kom ud af første halvår med et underskud på 5,7 millioner kroner, viser regnskabet.

Det er dyrt at rykke ud af Superligaen. Det er Silkeborg IF's halvårsregnskab det seneste bevis på.

Silkeborg IF Invest, selskabet bag fodboldklubben, kom ud af første halvår med et underskud på 5,7 millioner kroner, viser regnskabet.

Et underskud var forventet efter fodboldklubbens nedrykning, der betød, at seneste sæson blev tilbage i 1. division.

Fodboldklubben har da også sat sit solide præg på de røde tal. Fodbolddelen i sig selv viser således et underskud på 10,7 millioner kroner, fremgår det.

- Tallene viser jo, hvad det koster at spille en sæson i den næstbedste række. Fodboldunderskuddet var nogenlunde det samme i sidste halvår af 2018, så regningen på ét års fodbolddrift i næstbedste række er på omkring 20 millioner kroner.

- Nettounderskuddet i fodbold havde vel været ti millioner kroner, hvis ikke vi var rykket ud i maj 2018, siger administrerende direktør Kent Madsen i en pressemeddelelse.

I samme periode sidste år kunne Silkeborg IF Invest fremvise et overskud på 22,6 millioner kroner før skat.

Kent Madsen kalder underskuddet i halvårsregnskabet for acceptabelt, da man fastholdt et superligasetup trods nedrykningen.

Foruden fodboldklubben driver selskabet også både erhvervsudlejning på Papirfabrikken og hotel- og konferencedrift i Radisson Blu Hotel Papirfabrikken.

Trods de røde tal for halvåret forventer selskabet et overskud for hele 2019 på fem-ti millioner kroner.

Silkeborg opjusterede tidligere på måneden forventningerne, da FC København solgte den tidligere Silkeborg-profil Robert Skov til Hoffenheim. Silkeborg havde en videresalgsklausul, som sendte penge i klubbens kasse.

Det fremgår også af halvårsregnskabet, at klubben fortsat er afhængig af transferindtægter for at være i økonomisk balance.

For at blive mindre afhængig af det søger klubben en anden og stærkere ejerstruktur, står der i pressemeddelelsen. Der er dog fortsat ingen aktuelle forhandlinger på det område.