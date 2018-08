Truppen er komplet: Ribe-Esbjerg lukker aftale med norsk fyrtårn

HÅNDBOLD: Så blev det officielt.

Ribe-Esbjerg HH, der har oprustet kraftigt frem mod den kommende sæson, har hentet 22-årige Hermann Vildalen i norske Drammen.

- Vi er meget tilfredse, at det er lykkedes for os, fortæller bestyrelsesmedlem Johnny Nim.

Ribe-Esbjerg og Vildalen har lavet en treårig aftale med hinanden, så der er perspektiv i tingene.

Vildalen er noget af kleppert og målet 2.03 meter, men han er også en rigtig dygtig håndboldspiller, der fik sin debut på det norske A-landshold sidste efterår i forbindelse med Golden League.

Hermann Vildalen er venstre back, hvor Ribe-Esbjerg HH også råder over Nicolaj Pedersen, der er hentet i Nordsjælland, i de kommende sæsoner.

Det er jo netop på denne plads, at vestjyderne har mistet Jacob Holm, der tidligere på sommeren blev solgt til Bundesligaklubben Füchse Berlin.

- Det har været nogle travle måneder for os. Der er lagt meget energi i at få samlet et stærkt hold, men nu er vi heldigvis også på plads, siger Johnny Nim.

Det ventes, at Vildalen spiller sin første officielle kamp for Ribe-Esbjerg HH allerede førstkommende tirsdag, hvor der er en 1/8-finale i pokalturneringen på programmet, hvor modstanderen er TTH Holstebro.

Mere her på www.jv.dk senere...