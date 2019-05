Trump tildeler golfikonet Tiger Woods medalje

Det amerikanske golfikon Tiger Woods er mandag ved en ceremoni i Det Hvide Hus blevet tildelt præsidentens frihedsmedalje af Donald Trump.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet AP.

Woods får medaljen som påskønnelse for sin sejr i majorturneringen US Masters i april og for sin "store succes i livet".

Ved overrækkelsen af medaljen roste Trump Tiger Woods' "uophørlige" sejrsvilje.

- Vind, vind, vind. Disse kvaliteter udtrykker den amerikanske ånd med at flytte grænser, trodse forhindringer og altid stræbe efter storhed, sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan ikke vente med at se, hvad det næste bliver, Tiger, tilføjede Trump, der selv er en ivrig golfspiller og ejer golfbaner flere steder i verden.

Tiger Woods er den fjerde og hidtil yngste professionelle golfspiller, som modtager USA's højeste civile udmærkelse.

- I har set det gode og det dårlige, højde- og lavpunkterne, sagde Woods, der havde taget sin mor, sine to børn, sin kæreste og sin caddie med til ceremonien.

Dagen efter at Woods i april sikrede sig sin første sejr i en majorturnering siden 2008, meddelte Donald Trump, at han ville belønne golfspillerens comeback med frihedsmedaljen.

For bare to år siden tvivlede den nu 43-årige Woods på nogensinde at kunne spille golf igen efter en række rygoperationer.

Men i januar sidste år gjorde han comeback på PGA-touren i USA.

- Det er overvældende på grund af, hvad der er sket. Jeg kunne dårligt gå. Jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke noget som helst. Jeg var bare heldig at komme til at spille igen, sagde Tiger Woods efter sejren i Masters ifølge AFP.

Det var golflegendens 15. majorsejr i karrieren. Kun legendariske Jack Nicklaus har vundet flere med 18.

Ud over problemer med fysikken har Woods også haft udfordringer i sit privatliv med en skilsmisse.