Trods sejr: Velspillende KIF-målmand ville have mareridt om højrehåndet højrefløj

Anders Petersen glæder sig over, at KIF efter sejren over Mors-Thy som minimum får en afgørende kamp i Lemvig for at undgå playoffkampe om nedrykning.

- Det er en kæmpe forløsning. Nu ved jeg ikke, hvor mange kampe vi har spillet uden sejr, og så står vi her og har endelig fået hul på bylden. Det er vi rigtig lettet over, sagde KIF-målmand Anders Petersen, da han sammen med holdet kunne fejre den første sejr over et ligahold siden december.

Godt forsvar og tålmodigt angreb

Anders Petersen og målmandskollega Rickard Frisk har haft for få redninger i denne sæson, men onsdag i Thisted stod Anders Petersen en glimrende første halvleg, hvor KIF grundlagde sejren.

- Det er altid rart at have en finger med i spillet. Det gik heldigvis bedre end mod Nordsjælland, og det håber jeg at kunne tage med til næste kamp. Jeg synes stadig, vi har nogle ting at arbejde med, og der er ikke nogen tvivl om, at jeg får lidt mareridt over deres højrehåndede højrefløj. Det skal jeg nok lige tænke igennem, hvordan jeg kan løse det bedre fremadrettet, sagde Petersen med henvisning til, at Jakob Hessellund fik lov at bryde igennem på højrefløjen seks gange og passere Petersen til trods for, at Hessellund var fejlvendt i forhold til skudarmen.

- Når det er sagt, er jeg selvfølgelig glad for vores forsvar, og jeg er glad for, at jeg i perioder kunne levere det, der forventes af målmændene, og det er selvfølgelig også medvirkende til, at vi sammen med et godt og tålmodigt angrebsspil fik den sejr, sagde målmanden.

KIF møder Ribe-Esbjerg i Kolding lørdag klokken 16.

Lørdagen efter spiller KIF ude mod Lemvig-Thyborøn.