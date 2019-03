Trods kontraktudløb: Ribe-Esbjergs styrmand har mod på mere håndbold

RIBE-ESBJERG: Han er blevet 36 år, men selv om kontrakten med Ribe-Esbjerg udløber efter denne sæson, har Lukas Karlsson mod på mere håndbold.

Playmakeren, der har været en helt afgørende spiller for Ribe-Esbjerg i tre sæsoner siden skiftet fra KIF, overvejer i disse dage, hvor familiens fremtid ligger. Karlsson er gift med den tidligere norske topspiller, Ida Bjørndalen Karlsson, der har et godt job i Esbjerg, og sammen har de sønnen Oskar på tre år. Familielivet spiller kraftigt ind på Karlssons beslutning, og måske er det tid til at sige farvel til Danmark efter 12 år.

Spiller du i Ribe-Esbjerg i næste sæson?

- Der er andre ting, der trækker lige nu, men vi har ikke fået det på plads endnu.

Vil du fortsætte med at spille håndbold?

- Hvis du havde spurgt mig for nogle år siden, havde jeg nok sagt, at jeg ikke skulle spille så længe, men det har været sjovt at spille håndbold i de seneste år i Ribe-Esbjerg, og kroppen har været overraskende god. Jeg havde nok troet, at jeg ville få flere problemer med mine skuldre, eftersom jeg har haft mange skader i begge mine skuldre, men det har fungeret meget fint, siger Lukas Karlsson.

- Alle håndboldspillere, der er stoppet, som jeg har snakket med, har sagt "spil til du ikke synes, det er sjovt mere, for når du først er stoppet, er det svært at komme tilbage igen". Så jeg tænker lidt, at det er bedre at spille et år for meget end et år for lidt.