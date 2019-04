Trods finalenederlaget: Vindermentaliteten er tilbage hos SønderjyskE

SønderjyskE: Målmand Patrick Galbraith var skuffet.

Meget skuffet.

Naturligvis.

Men da han først havde udtrykt sin skuffelse, kunne han også finde stolthed over sølvmedaljerne.

- Man er tom inden i. Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Det er tomt, sagde han efter kampen, hvor han også var blevet udtaget til sæsonens allstarhold.

Det kunne naturligvis ikke opveje skuffelsen over finalenederlaget. Og havde det ikke været for Vojens-knægten Thomas Lillie i Rungsted-målet havde gæsterne ikke vundet 1-0 i den fjerde finale fredag aften.

- Thomas stod fantastisk dernede. Det var nok for dem, konstaterede Lillies 10 år ældre barndomshelt.

- Når man er bagud 3-0 graver man sig selv ned i et hul, og så skal der noget ekstraordinært til for at komme op. Vi havde ikke det ekstraordinære, erkendte Patrick Galbraith.

Og så kom han til det med stoltheden.

- Vi er utrolig stolte over det, vi har præsteret. Der var ikke mange, der gav os en chance for at gå hele vejen. Vi vidste, hvad vi selv havde fra første dag, vi gik på is. Vi kan være stolte, men vi skal ikke være lykkelige, når vi taber, sagde målmanden.

- Nu har vi støbt et fundament. Jeg ved af gode grunde ikke, hvad det bliver for et hold næste år. Hvis vi kan beholde mange spillere, har vi et godt fundament, som vi har skabt nu. Frem for alt er vi en vinderklub igen. Vi tabte i dag, men der er mange andre, der er gået på sommerferie længe inden os. Vi har fået vindermentaliteten tilbage. Det sidder i væggene derinde, mente Galbraith og nikkede mod omklædningsrummet.