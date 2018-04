Trods Flandern-succes: Mads Pedersen er stadig løjtnant

Han trådte frem i det store spotlys med en imponerende andenplads i Flandern Rundt, men cykelrytteren Mads Pedersen betragter stadig sig selv som hjælperytter på Trek-holdet.

Når rytterne på søndag kører Paris-Roubaix bliver den 22-årige dansker som udgangspunkt igen løjtnant for holdets to kaptajner, Jasper Stuyven og John Degenkolb.

- Når Paris-Roubaix starter, har jeg det på nøjagtig samme måde som i søndags ved starten på Flandern Rundt.

- Vi har stadig to ledere, John og Jasper, og min rolle bliver den samme, som den var i Flandern.

- Min andenplads i sidste weekend har helt sikkert givet mig selvtillid forud for Paris-Roubaix, men alt i alt er følelsen den samme, siger Mads Pedersen i en pressemeddelelse fra Trek.

Det er da også prominente folk, Pedersen har foran sig i hierarkiet i det legendariske løb brostensløb.

Degenkolb vandt løbet for tre år siden, mens Stuyven har vist fin form ved at køre i top-10 i fem forårsløb på stribe.

Selv om der ikke er lagt op til, at der skal satses på Mads Pedersen, er den danske komet overbevist om, at han får en vigtig rolle på søndag.

- Jeg er klar over, at vi stiller med et super stærkt hold, og nu ved jeg, at jeg kan sidde med i finalen i de lange løb også. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at være der til at hjælpe de andre.

- Jeg er stadig ung, jeg har meget at lære, og vi har to store ryttere, der 100 procent sikkert er vores kaptajner, ligesom de har været i de tidligere løb, siger Mads Pedersen.

Den foreløbige startliste melder om i alt syv danske ryttere til start i den 257 kilometer lange klassiker.

Foruden Mads Pedersen er det Søren Kragh Andersen (Sunweb), Magnus Cort (Astana), Matti Breschel (Education First), Lars Bak (Lotto Soudal), Mads Würtz Schmidt (Katusha) og Michael Carbel (Fortuneo).