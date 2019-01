Triumferende Clara Tauson: Wozniacki inspirerer mig

Clara Tauson bliver inspireret af Caroline Wozniacki og er glad for at blive sammenlignet med hende.

Dansk tennis har i mange år kigget Caroline Wozniackis vej, når det kommer til gode danske tennisresultater.

Men i fremtiden skal man måske kigge mod Clara Tauson, der natten til lørdag dansk tid vandt juniorernes Australian Open efter finalesejr over canadieren Leylah Annie Fernandez med 6-4, 6-3.

Det danske stortalent fortæller efter sejren, at hun er blevet inspireret af at have fulgt den 12 år ældre Caroline Wozniackis karriere. Også Wozniacki har en fortid som vinder af en grand slam-juniorturnering, da hun i 2006 vandt Wimbledon.

Tauson føler sig dog ikke presset af forventninger om, at hun skal overtage Wozniackis trone og være Danmarks næste tennisdronning.

- Caroline er en kæmpe inspiration for mig. Vi kender hinanden godt og har indimellem trænet sammen. Hun er en idrætskvinde, som alle i Danmark - ikke blot tennisspillere - ser op til.

- Men jeg føler det ikke som noget pres, at nogle mener, at jeg er hendes afløser. Det er da stort at blive sammenlignet med hende, men jeg fokuserer bare på mig selv, siger Tauson til B.T.

Hun fortæller også, at triumfen i Melbourne er hendes største øjeblik som tennisspiller.

På vej mod grand slam-titlen afgav hun kun et sæt - det var tilbage i første runde.

Danskeren var topseedet i turneringen, og hun mener, at hun har draget fordel af kun at stille op i single. Det siger hun til TV2 Sport.

- Jeg synes, jeg har været rigtig god til at få mit arbejde gjort. Efter kampene har jeg været hurtigt ude i isbad, fået behandling og bare taget det stille og roligt.

- Jeg tror også, det har hjulpet mig, at jeg ikke har spillet double, især når det har været så varmt. Det har kostet mange kræfter, siger Tauson til tv-stationen.

16-årige Tausons næste opgave er at spille for Danmark i Fed Cup, når Danmark i begyndelsen af februar møder Polen og Rusland. Caroline Wozniacki er også udtaget til kampene, men det vides ikke, om hun stiller op.