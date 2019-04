Markus Halsti havde godt fat i Kamil Wilczek og de øvrige Brøndby-angribere forleden - søndag mødes to hold for sidste gang i denne sæson. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

EfB har haft et forbløffende godt tag på Brøndby i denne sæson. Og faktisk var det kun i den første kamp, oprykkerne havde brug for medvind for at vinde. Vi kigger her tilbage på de ni point.

19/8 2018 Brøndby-EfB 0-1 EfB havde mandagen før denne søndag i Brøndby hentet sin første sejr i sæsonen med 1-0 hjemme over SønderjyskE - på trods af salget af Anders Dreyer få dage tidligere. Brøndby var kommet flyvende fra start med 10 point i de første fire kampe og havde kun skuffet med 1-1 hjemme mod Vejle. Hjemmeholdet var da også kampen igennem pænt overlegent og havde de fleste skud på mål, dog havde EfB ved Emmanuel Oti Essigba og Jeppe Brinch også et par gigantiske muligheder. Med 13 minutter tilbage kom Yuri Yakovenko på banen i stedet for Adrian Petre, og det skulle vise sig at være en god ide - otte minutter senere gled han en tværbold fra Jacob "Lungi" Sørensen i nettet til 1-0.

17/2 2019 EfB-Brøndby 2-1 EfB overvintrede højest overraskende på en fjerdeplads lige efter Brøndby, men 0-2 i forårspremieren i Aarhus varslede et problematisk forår. Holdet var dog ikke til at genkende i en kamp, hvor Brøndby blev holdt nede på alle parametre. Joni Kauko gjorde det til 1-0 efter et kvarter med en hælafslutning, der fik hans finske holdkammerater Markus Halsti til at kalde ham "den finske Messi", og fire minutter efter pausen havde Adrian Petre sin indtil videre eneste stjernestund i foråret, da han tørt huggede ind til 2-0. Brøndby spillede en frygtelig kamp, men da Benjamin Röcker ud af ingen ting reducerede til 2-1 med tre minutter, gik der ild i det hele, og samme Röcker burde minuttet efter have udlignet til 2-2.

18/4 2019 EfB-Brøndby 1-0 Endnu en gang var Joni Kauko afgørende, da han scorede kampens enlige mål et kvarter efter pausen. Inden da havde det været en forholdsvis lige affære, hvor Brøndby i glimt havde vist klasse, men da det skulle sættes sammen til noget brugbart, manglede kvaliteten. Det var påfaldende, som gæsterne faldt fra hinanden efter EfB's føring, og det var et mindre mirakel, at hjemmeholdet ikke fik scoret yderligere. Lige som det var et mirakel, at Brøndby-anfører Kamil Wilczek slap for et rødt for en skalle på Adnane Tighadouini - Wilczek er derfor også med i kampen søndag på Brøndby Stadion.