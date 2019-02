EfB: Svingende. Det er vist det ord, som bedst beskriver EfB's start på året. Der mangler simpelthen stabilitet.

Holdet lagde dårligt ud med et nederlag mod AGF for så at spille en flot kamp hjemme mod Brøndby, der skabte håb blandt fansene, for så igen at tabe det hele lidt på gulvet i tomålsnederlaget mod Hobro i søndags.

Derfor er det svært at spå om resultatet, når superligaen for en kort stund skiftes ud med pokalturneringen, hvor EfB møder OB på udebane onsdag aften i kvartfinalen.

Meldingen er da også klar fra EfB-træneren John Lammers.

- Vi skal arbejde på at spille og være mere stabile. Jeg tror, det handler om, at vi skal være bedre til at tilpasse os kampen. Mod Hobro er der nogle andre ting i fokus, end når vi spiller mod Odense. Odense kan og vil spille fodbold, mens Hobro ikke bygger noget op. De laver kun lange eller høje bolde, så der er behov for forskellige mentaliteter, når man møder dem. Vi har en masse unge spillere, som skal tilpasse sig det, siger han.

Så tror du, at den måde, OB spiller på, er et bedre match til jer?

- I det mindste spiller de fodbold, og som jeg sagde, det er også det, vi vil. Så det er bedre. De har et godt hold, og vi har et godt hold, så det bliver en spændende kamp, siger træneren.

Hvem der passer bedst til hvem, må vi finde ud af onsdag aften, for det var ikke meget af taktikken, som John Lammers slap ud efter den sidste træning.

- Odense spiller lidt anderledes end de fleste hold med tre mand bagerst, og så kan de spille rigtig godt fodbold. De har en masse spillere i position på midten, så vi skal dække midten og ikke reagere for hurtigt, siger han og fortsætter:

- Vi skal prøve at spille fodbold, hvis det er muligt. Vi skal ikke spille de lange bolde for hurtigt, for det er Odense gode til. Så vi skal finde de rette øjeblikke, hvor vi kan spille fodbold.