ESBJERG: Travis kommer til Esbjerg. Og der er ikke tale om det skotske band, men derimod den canadiske ishockey-back, Travis Brown, der er hentet til Esbjerg Energy til den kommende sæson.

- Jeg vil kalde Travis Brown, som er 25 år, for et kæmpe talent. Han har et rigtigt godt skøjteløb, han bevæger sig klogt og så læser han spillet rigtigt godt. Travis Brown spiller med en stor udstråling og man kan sige, at han på en god måde viser vejen for holdkammeraterne, siger assistenttræner Thor Dresler fra Esbjerg Energy i en pressemeddelelse.

Den nye back har primært erfaring fra East Coast Hockey League, hvor han har spillet 221 kampe for Brampton Beast, Allen Americans, Wichista Thunder og Indy Fuel, men canadieren har også spillet i American Hockey League.

Thor Dresler kalder Brown for en produktiv og fysisk spiller.

- Jeg oplever samtidigt Travis Brown som en produktiv spiller. Han producerer en del point, men han formår samtidigt at bringe fysik ind i spillet. Metal Ligaen kan ikke betegnes som en fysisk lige, men det er hensigtsmæssigt med en spiller, som kan bidrage til at rydde op foran vores eget mål, siger Dresler.

- Med sin fysik formår Travis Brown også at vinde mange dueller i hjørnerne og langs banderne. I Esbjerg har vi et ungt hold, og her er jeg helt sikker på, at Travis Brown som før nævnt kan gå forrest og hjælpe de unge spillere til at lægge det rigtige pres på modstanderne, siger Energy-assistenten.