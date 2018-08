Brøndbys halvårsregnskab viser røde tal, men klubben forventer et tocifret millionoverskud for hele året.

Fodboldklubben Brøndby tabte penge i første halvår af 2018.

De danske pokalvindere meddeler i en selskabsmeddelelse, at Brøndby fik et underskud på 8,7 millioner kroner før skat i årets første seks måneder.

Underskuddet skyldes ikke mindst, at Brøndby har haft et underskud på 9 millioner kroner på transferaktiviteter i første halvår.

Salgene af målmand Frederik Rønnow til Eintracht Frankfurt og midtbanespilleren Christian Nørgaard til Fiorentina er ikke med i regnskabet for første halvår.

De to salg ventes tilsammen at have en positiv effekt på 41 millioner kroner for årets samlede resultat.

Brøndbys omsætning steg fra 67,8 millioner kroner i samme periode sidste år til 92,2 millioner kroner i år.

Blandt andet er andelen af entré- og tv-indtægter øget fra 25,9 millioner kroner i første halvdel af 2017 til 34,8 millioner kroner i år.

Klubben begrunder dette med de gode sportslige resultater, som klubben viste i foråret.

Ligeledes er indtægter fra sponsorer og partnere steget.

Brøndby førte længe Superligaen i foråret, inden et kollaps i de sidste spillerunder betød, at klubben måtte nøjes med DM-sølv, mens FC Midtjylland løb med guldet.

Brøndby forventer for hele året at lande på et overskud på mellem 12 og 22 millioner kroner.

Det er blandt andet forudsat, at klubben er i top-3 i Superligaen i efterårssæsonen, og at klubben ikke realiserer yderligere transferindtægter end salgene af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard.