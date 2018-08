OB hentede med et mål i overtiden 1-1 mod FC Midtjylland på hjemmebane søndag aften, og dermed fik fynboerne hentet lidt tiltrængt selvtillid efter en dårlig start på sæsonen.

OB er dog stadig sidst i tabellen, og målmand Sten Grytebust er bedrøvet.

- Det er ikke en god situation for klubben, selv om vi fik et point. Med det potentiale, OB har, burde klubben ikke være sidst i Superligaen, siger han.

B.T. har tidligere skrevet om både hollandske og tyske bejlere til norske Grytebust, der muligvis spillede sin sidste hjemmekamp for OB søndag.

- Så vidt jeg ved er der to uger tilbage af transfervinduet. Måske sker der noget, måske sker der ikke noget, siger Grytebust og tilføjer:

- Det er svært for mig at forholde mig til min fremtid, fordi holdet har det svært for tiden. Det er op til ledelsen at beslutte, hvad der skal ske.

- Der er en uge tilbage af transfervinduet, men som udgangspunkt er jeg glad for at være i klubben, siger 28-årige Grytebust.

OB har netop købt den ivorianske målmand Mandé Sayouba af norske Stabæk, og han ligner afløseren for Sten Grytebust.

- Vi har fulgt ham meget længe, og jeg ser frem til at få ham i kamp. Han er en fysisk meget overlegen målmand, siger OB-træner Jakob Michelsen og tilføjer:

- Når man samtidig er inde omkring det ivorianske landshold, betyder det, at man har nogle kvaliteter.

- Han er scoutet af de samme personer, som fik øje på Sten Grytebust, og jeg håber, han bliver en succes i OB.

Med enten Grytebust eller Sayouba mellem stængerne skal OB i sin næste kamp op mod oprykkerne Vejle på udebane søndag.