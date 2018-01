Træt Halep inden finalebrag: Resultatet betyder intet

Lørdag står rumænske Simona Halep over for danske Caroline Wozniacki i finalen ved Australian Open.

De to tennisstjerner har begge muligheden for at vinde deres første grand slam-trofæ, og derudover bliver opgøret en direkte duel om førstepladsen på verdensranglisten.

Men uanset hvad der sker lørdag, så føler den 26-årige rumæner, at hun har nået sin målsætning i Melbourne.

- Jeg er glad. I dette øjeblik betyder det ikke noget. Kun at jeg vandt denne kamp, og jeg kan spille i en finale igen, siger Simona Halep med henvisning til sejren over tyske Angelique Kerber i semifinalen.

Her overlevede Halep to matchbolde, inden hun kunne løfte armene over hovedet med en sejr på 6-3, 4-6, 9-7.

Det var anden gang i turneringen, at rumæneren vender matchbolde imod sig til en sejr.

- Det er vist aldrig sket før. I hvert fald ikke under en grand slam-turnering, siger Halep, der er gået på banen med stor selvtillid i sine kampe i Melbourne.

- Min selvtillid er meget stor. Men jeg er også meget træt, fordi jeg har spillet så mange kampe og brugt så mange timer på banen, siger rumæneren.

Ligesom Caroline Wozniacki har Simona Halep to gange tidligere stået i en grand slam-finale. Og lige som sin danske modstander har hun tabt begge gange.

- Jeg vil være mere afslappet denne gang og spille, som var det en hvilken som helst anden kamp. Jeg vil ikke tænke på resultatet, som jeg gjorde sidste gang (ved French Open-finalen i 2017, red.).

- Jeg er ikke bange for at tabe, og det er en god følelse. Jeg har selvtillid, og resultatet betyder ikke noget længere, siger Simona Halep.

Selv om det rumænske tennis-es ikke ønsker at tænke på resultatet af finalen, så lægger hun ikke skjul på, hvad der er på spil i lørdagens duel om trofæet og førstepladsen på verdensranglisten.

- Det er også min drøm at vinde en grand slam-titel. Men det er altid svært, når man er så tæt på målet, siger Simona Halep.