Trænertalent bliver hos Sønderjyskes håndboldherrer

Den talentfulde håndboldtræner Kasper Christensen skal også i de kommende år stå på sidelinjen for Sønderjyskes håndboldherrer, der kæmper med om slutspilspladserne i landets bedste række.

Tirsdag meddeler Sønderborg-klubben, at den 33-årige cheftræner har sat sin signatur på en kontraktforlængelse, så han fortsætter i klubben frem til sommeren 2021. Det er to år længere end hans tidligere kontrakt.

Kasper Christensen har været cheftræner i halvandet år, og han har imponeret sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt, som er glad for, at samarbejdet fortsætter.

- Kasper har imponeret mig, lige siden han kom til klubben. Han har et meget højt håndboldfagligt niveau, han er stærk i sin kommunikation, og så knokler han bare 24 timer i døgnet og passer på den måde værdimæssigt rigtig godt til Sønderjyske.

- Jeg ser frem til et spændende og udbytterigt samarbejde med ham, siger sportsdirektøren.

Som aktiv spillede Kasper Christensen for blandt andre Skjern, Lemvig, Fredericia og Tønder, inden han kastede sig over trænergerningen.

Han er sikker på, at det er den rigtige beslutning at fortsætte i Sønderjyske frem for at afsøge nye jobmuligheder på større adresser.

- Det har været min klare førsteprioritet at fortsætter her. Jeg synes, at vi i hele 2018 har været i en stærk udvikling, og jeg ser en meget spændende fremtid for holdet, siger Kasper Christensen.

Efter sæsonen skal han dog have en ny assistenttræner. Sønderjyske meddeler, at Claus Lyngsøe har takket nej til et tilbud om en kontraktforlængelse.

Mens Herre Håndbold Ligaen holder VM-pause, ligger Sønderjyske nummer otte og har fire point ned til niendepladsen uden for slutspiltsfeltet.