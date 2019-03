Træner ser lyspunkter før KIF's overlevelseskampe

- Vi fik lavet nogle kontramål. Olafur (Gustafsson, red.) fik budt fantastisk ind, efter han har fået noget tillid til også at spille fremad. Det ser rigtigt godt ud, og det er også med til, at der kan komme en pause til Kasper, Jens Svane og Martin Mauer i ny og næ. Og vi kan sætte Andreas Flodman ud bagved.

- Jeg vil sige det på den måde, at hvad Ringsted, Mors-Thy og Lemvig gør, det kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Men jeg kan sige, at med det, jeg så i BSV uden Kasper (Irming, red.), der var der et eller andet. Du laver ikke 30 mål, hvis der ikke er et eller andet speed over tingene, mener Lars Rasmussen.

I så fald skal KIF have point hjemme mod TTH Holstebro eller ude mod Aalborg for ikke at rykke direkte ud.

- Vi er fortrøstningsfulde, siger KIF-træner Lars Rasmussen, der i første omgang skal håbe på, at TMS Ringsted ikke vinder sine sidste to grundspilskampe.

KIF KOLDING: Et par uger uden kampe har gjort KIF Kolding godt. Den tidligere storklub, der er presset både på mandskab og i tabellen, har kunnet træne bedre i en periode uden kampe, og nederlaget på 30-33 ude mod Bjerringbro-Silkeborg inden kamppausen, gav tro på, at der er sejre forude.

Flere nye muligheder

I forhold til i Silkeborg har KIF topscorer Kasper Irming klar igen, og så er der mulighed for, at Alexander Morsten får comeback på stregen allerede på onsdag.

- Så heldigvis føler jeg langt om længe, vi har fået en tre-fire nye muligheder i positiv retning, og nu kommer Alexander snart med igen. Det er positivt, siger Lars Rasmussen.

- Når det så er sagt, så er det rigtig fint at have et højere niveau til træning og til kamp, men der skal også nogle point på kontoen.

Muligheden er der på onsdag mod TTH Holstebro, der i weekenden er på Europa Cup-tur til Rumænien.

- Vi gav dem for mange lette mål sidst, og næst efter GOG er det nok dem, der straffer det allerbedst. Til gengæld kan du også straffe Holstebro, hvis du kan være skarp på det punkt, at de ikke får for mange kontramål. For det er også et hold, der spiller meget risikofyldt og laver mange fejl. Så det er en kamp, jeg glæder mig til. Jeg er absolut sikker på, at vi kan gå ind og byde dem op til dans. Jeg går ikke ind til den kamp og siger, at jeg vil håbe, vi kan vinde. Jeg går ind med den tro, at vi absolut kan vinde den kamp, fordi vi nu har fået arbejdet længere tid sammen, og vi også har kunnet træne længere tid uden at have kampe, siger KIF-træneren.

Onsdagens kamp mod TTH Holstebro spilles klokken 18.30 i Koldinghallen.