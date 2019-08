Træner om genfødt Ribe-Esbjerg-profil: Han har arbejdet ufattelig hårdt

HÅNDBOLD: Trods nederlaget på 27-28 mod TTH Holstebro i pokalturneringen var der primært et stort lyspunkt for cheftræner Lars Walther. Nicolai Pedersen, der nu vil kaldes Nicolai Nygaard, spillede fremragende og scorede tilmed 13 gange.

- Han har arbejdet ufatteligt hårdt det sidste stykke tid og henover sommeren. Også med sig selv. Det var ikke en let situation, han stod i sidste år. Han blev holdt lidt ude til sidst, og det er jo svært. Så hatten af for ham, for han har arbejdet hårdt med sig selv, og man kan se, at det, han har lavet, virker. Det glæder os alle sammen rigtig, rigtig meget, siger Lars Walther om bagspilleren, der havde en meget vanskelig første sæson efter klubskiftet fra Nordsjælland.

Hans 13 mål var lige akkurat ikke nok for Ribe-Esbjerg, der var foran 25-24, men mødte modgang med et par udvisninger og brændte forsøg mod slutningen.

- Det er småtingsafdelingen, der afgør det hele, og det er skideærgerligt. Det er en mærkelig følelse at stå med. Jeg tror alligevel, at vi om et par dage kan sige, at vi egentlig gjorde det godt, mener træneren, der kan finde plads til små justeringer i den kommende tid.

- Vores forsvar i undertal fik vi ikke rykket hurtigt nok. Der ville vi have afslutninger i fløjene, og der kom vi til at gå på udvendig side af backen, og det var ikke planen. Det er små detaljer, der afgør det, gentog han.

- Sådan vil det tit være, når man spiller mod de gode hold, og Tvis er et af de hold, der kommer helt op i toppen. Set ud fra det, er det en fin kamp, men når man er så tæt på, er det ærgerligt, for vi kunne lige så godt have vundet den, mente Lars Walther.