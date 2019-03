Træner og sportschef: Vi tænkte ikke på Holse

John Lammers var glad for sit holds præstation, men han var skuffet over resultatet. Han går stadig efter bronzen.

EfB manglede den sidste og afgørende offensive power mod FC København i den anden halvleg, da holdet var i overtal, og det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, at Carlo Holse kunne have gjort rigtig ondt på hjemmeholdet.

Alligevel fortrød sportschef Jimmi Nagel Jacobsen ikke, at Holse havde fået lov til at sidde over i de to kampe mod den klub, der ejer ham.

- Det har ikke været noget, jeg har spekuleret over i dag. Vi var tre parter, der var enige om, at det var bedst, han ikke spillede.

- Det vil sige, at det var både EfB, FCK og Holse selv, der var enige?

- Det var det. Da vi indgik aftalen, var alle enige om, at det her var den bedste løsning. Han er rigtig dygtig spiller, som har gjort det rigtig godt for os, men jeg sad ikke og tænkte på ham under kampen i dag. Jeg synes til gengæld, at Adnane gjorde det rigtigt godt, og det glæder jeg mig over, sagde Jimmi Nagel Jacobsen.