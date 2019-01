Træner melder Serena Williams i form til rekordtriumf

Serena Williams er kun 16.-seedet i Australian Open, men ifølge hendes træner er hun fit til at jagte rekord.

I 2018 gjorde Serena Williams comeback på tennisscenen efter at være blevet mor i september året før.

Efter et første halvår plaget af skader nåede hun finalen i både Wimbledon og US Open og beviste, at hun var tilbage i verdenstoppen, kort tid efter sin lange pause.

Men skal man tro hendes træner, franskmanden Patrick Mouratoglou, er den amerikanske tennisveteran langt stærkere her i starten af 2019.

- Sidste år leverede hun en imponerende præstation med at komme tilbage efter at have født. Hun kom flot tilbage og var i fin form, siger Mouratoglou til Reuters.

- Hun havde en masse skavanker i kølvandet på fødslen, og hun var helt sikkert ikke på 100 procent (i 2018, red.). Men hun nåede to grand slam- finaler.

Williams har nu haft nogle måneder siden US Open til at komme i endnu bedre fysisk form, og det kan være dårligt nyt for konkurrenterne.

- Hun er mere fit nu. Det kan man se. Det er meget tydeligt, når man ser hende på banen, og hvordan hun bevæger sig, siger Mouratoglou.

- Jeg mener, at når hun spiller op til sit bedste, er hun den bedste spiller i verden, siger hendes franske træner, der har ført hende til de seneste 10 af hendes 23 grand slam-triumfer.

Den lange pause sendte hende fra den suveræne position som verdensetter og langt ned på ranglisten, hvor hun nu er på vej op igen.

Hun er seedet som nummer 16 ved Australian Open, men hun hører stadig til helt i toppen.

- Hun er klar til at konkurrere, og når Serena er klar til at konkurrere, så er hun klar til at vinde, slår Patrick Mouratoglou fast.

- Jeg har stor respekt for den, som er nummer ét på verdensranglisten, men jeg mener stadig, at hvis Serena er på 100 procent, så er hun den bedste.

Hendes 23 grand slam-titler er blot én færre en legenden Margaret Courts 24 titler, som hun vandt i 60'erne og 70'erne. Men en tangering kan meget vel lure lige om hjørnet.

- Jeg tror, det kommer til at ske. Vi vil gøre alt for, at det sker i år, siger Mouratoglou.