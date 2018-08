Tour-vinder Jan Ullrich anholdt for overfald på prostitueret

De seneste syv dage har været turbulente for den tidligere vinder af cykelløbet Tour de France Jan Ullrich.

I sidste uge blev tyskeren anholdt af spansk politi på Mallorca for angiveligt at bryde ind i sin nabos hus og true naboen.

Fredag er 44-årige Ullrich så blevet anholdt i den tyske by Frankfurt for tilsyneladende at have overfaldet en prostitueret. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Han er i politiets varetægt og var påvirket af alkohol og stoffer, da han blev anholdt, siger en talsmand for politiet i Frankfurt ifølge AFP.

Den tidligere cykelrytter havde ifølge den tyske avis Bild ringet efter en prostitueret i forbindelse med et ophold på Villa Kennedy Hotel i Frankfurt.

Det havde udviklet sig til, at Jan Ullrich endte i skænderi med den prostituerede og angreb hende, så hun fik skader.

Efter sidste uges anholdelse i Spanien sagde tyskeren, at han ville søge hjælp til sit alkohol- og stofmisbrug.

Ifølge Bild ankom han torsdag til Frankfurt med henblik på at starte sin behandling.

Jan Ullrich kørte fra 1995 til 2006 for det, der først hed Team Telekom og siden skiftede navn til T-Mobile. I 2003 tog han en afstikker til Team Bianchi for derefter at vende tilbage til T-Mobile året efter.

Han fik sit helt store gennembrud, da han i 1996 i sin anden sæson som professionel blev nummer to i Tour de France efter Bjarne Riis.

Året efter vandt tyskeren.

Han vandt desuden verdensmesterskabet i enkeltstart to gange og var også først over stregen i landevejsløbet ved OL i Sydney i 2000.

I 2013 indrømmede Ullrich, at han brugte ulovlige præstationsfremmende midler i løbet af sin cykelkarriere.