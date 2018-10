Tour de Frances-vinderen Geraint Thomas' trofæ stjålet

Det trofæ, cykelrytteren Geraint Thomas fik for at vinde Tour de France i sommer, er blevet stjålet.

Det Tour de France-trofæ, som Team Skys Geraint Thomas vandt i sommer, er blevet stjålet efter at være blevet udstillet i Birmingham.

Det skriver Thomas' hold, Team Sky, i en pressemeddelelse.

- Trofæet var udlånt til Pinarello (cykelproducent, red.) til det nylige Cycle Show i National Exhibition Center i Birmingham.

- Beklageligt blev Geraint Thomas' Tour de France-trofæ under oprydningen kortvarigt efterladt uden opsyn og blev stjålet.

- Sagen er under efterforskning af politiet, skriver Team Sky.

Vinderen af Tour de France får et trofæ af glas.

Sammen med flere andre trofæer - vundet af Team Sky - var det del af en omrejsende udstilling i Storbritannien for at give fans en mulighed for at se dem. Det var under en af disse udstillinger, at trofæet blev stjålet.

- Det er utroligt uheldigt, at dette er sket. Det behøver næsten ikke siges, at trofæet er af meget begrænset værdi til hvem end der tog det, men betyder meget for mig og holdet.

- Forhåbentligt vil vedkommende, der har taget trofæet, levere det tilbage. Et trofæ er vigtigt, men det, der betyder mest, er de fantastiske minder fra denne utrolige sommer - og dem kan ingen tage, skriver Geraint Thomas i pressemeddelelsen.

Hos Pinarello, der stod for udstillingen, er administrerende direktør for Pinarello i Storbritannien Richard Hemington også træt af situationen.

- Vi er åbenlyst helt ødelagt over dette her. Vi påtager os hele ansvaret og har personligt undskyldt over for Geraint. Vi håber alle, at trofæet kan findes, siger