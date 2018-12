Tottenham-stjerner: Vores form for fodbold hjalp os videre

Tottenhams spillere var lettede, efter at det tirsdag lykkedes dem at sikre sig en plads i ottendedelsfinalerne i Champions League.

London-holdet var da også tæt på at misse avancementet fra gruppe B, da det først fem minutter før slutfløjt lykkedes Lucas at udligne til 1-1 mod et reservespækket FC Barcelona-mandskab.

På forhånd var det forventet, at Tottenham skulle vinde opgøret på Camp Nou, men da Inter samtidig måtte nøjes med 1-1 mod PSV Eindhoven, så endte aftenen alligevel i engelsk jubel.

- Vi havde en del chancer, men Barcelonas målmand leverede flere gode redninger. Den ville ikke ind, men vi blev ved, siger topscorer Harry Kane til BT Sport.

- Jeg mener, at vi som minimum fortjente uafgjort. Nu er vi helt oppe at køre over, at vi er videre, siger han.

Efter otte minutter kom Tottenham bagud, da forsvarsspilleren Kyle Walker-Peters dummede sig ved midterlinjen. Barcelonas Ousmane Dembélé fik fat i bolden og bragte de spanske værter foran med 1-0.

- Jeg synes, at vi svarede godt igen. Vi blev ved med at spille vores form for fodbold. Vi vidste, at vi ville få vores chancer, og så handlede det om at udnytte dem, siger Harry Kane.

- Vi ventede til det sidste, og heldigvis fik PSV uafgjort (mod Inter, red.). Vores uafgjorte resultat ude mod Barcelona er heller ikke så skidt.

I målet kunne Tottenham-keeper Hugo Lloris to gange se Barcelonas Philippe Coutinho ramme stolperne. Tottenham kom da også til flere gode muligheder. Blandt andre var Christian Eriksen tæt på et par gange.

Selv om det lykkedes indskiftede Lucas at få udlignet til 1-1 kort før tid, så var Tottenham fortsat afhængig af, at PSV kunne holde 1-1-resultatet imod Inter i Milano.

- Det er sandt, at vi blev nødt til at spille for at få de tre point helt til det sidste og ikke indkassere et mål, siger Hugo Lloris.

- Det var lidt svært at styre, men stemningen var fantastisk, og det er velfortjent, mener målmanden.

- Vi fik hjælp fra PSV. Det var svært at kæmpe sig tilbage, efter at vi havde indkasseret et tidligt mål, men vi holdt fast i vores principper og base. Uheldigvis vandt vi ikke, men vi gik videre, og det er det vigtigste, mener Lloris.