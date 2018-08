Den sydkoreanske Tottenham-stjerne Son Heung-min kan måske undgå små to års militærtjeneste.

Hvis Sydkorea vinder guld ved det igangværende Asian Games i Indonesien, er det sandsynligt, at angriberen bliver fritaget for den obligatoriske værnepligt i Sydkorea på 21 måneder.

Mandag spillede Sydkorea sig frem til semifinalerne med en sejr på 4-3 over Usbekistan efter forlænget spilletid.

I Sydkorea er det kutyme, at guldvindere ved Asian Games og OL slipper for militærtjeneste. Med yderligere to sejre vil sydkoreanerne tage titlen.

Christian Eriksens 26-årige holdkammerat i Tottenham er på kontrakt i den engelske Premier League-klub frem til sommeren 2023.

En mulig indkaldelse til militærtjeneste vil dog højst sandsynligt ødelægge hans fodboldkarriere.

Son Heung-min har de seneste sæsoner udviklet sig til en profil for Tottenham med 47 scoringer i 141 kampe. Han er desuden den mest scorende asiat i Premier League-historien.