Tottenham-manager slår i bordet: Udskyd brugen af VAR

Premier League-klubberne blev i november enige om at indføre videosystemet VAR (Video Assistant Referee) fra næste sæson.

Men systemet er endnu ikke klar til at blive taget i brug, mener Tottenham-manager Mauricio Pochettino. Det siger han forud for torsdagens returopgør i Liga Cup-semifinalen mod Chelsea.

- Jeg synes, det er en god idé at udskyde (brugen af VAR, red.), for hvis vi ikke har den tilstrækkelige viden, er det bedre at vente mindst et år, siger han ifølge Reuters.

I det omvendte opgør hjalp videosystemet ellers Tottenham, da Harry Kane fik tilkendt et straffespark, som han selv scorede på. Tottenham vandt kampen 1-0.

Men før scoringen ventede spillere, trænere og tilskuere i tre minutter, før dommerens beslutning blev truffet.

- Det, der bekymrer mig, er, at der kommer en situation, hvor tilskuerne bliver irriterede. Hvis man stopper spillet i fem minutter for en beslutning, ved jeg ikke, hvordan de vil reagere, siger argentineren.

- Når man ser kampene rundt om i Europa, er ingen glade for det, siger Pochettino.

Mens videohjælpen endnu ikke er indført i Premier League, bruges den i de engelske pokalturneringer i FA Cuppen og Liga Cuppen.

VAR er dog allerede implementeret i en række af de største fodboldligaer som Bundesligaen i Tyskland, Primera Division i Spanien og Serie A i Italien.

I torsdagens opgør mellem Chelsea og Tottenham har Pochettino også andre problemer at bekymre sig om.

Tottenhams offensiv er tynd, fordi profilerne Harry Kane og Dele Alli er skadede, mens Son Heung-min i øjeblikket deltager i landsholdsturneringen Asian Cup.

Manageren kan dog glæde sig over, at offensivspilleren Lucas Moura og midtbanespilleren Moussa Sissoko er vendt tilbage fra skader.