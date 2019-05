Tottenham-manager kræver ny fremtidsplan for at blive

Det vil være dumt at blive i Tottenham, hvis der ikke kommer en mere klar plan for fremtidens mål.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP fra Tottenham-manager Mauricio Pochettino, der onsdag styrede sit hold til en plads i Champions League-finalen - den første i Tottenhams historie.

- Jeg er ikke åben for at starte et nyt kapitel uden en plan, uden et klart mål, uden at vi kan være transparente og fortælle vores fans, hvad det næste mål bliver.

- Jeg ved meget vel, hvordan denne forretning fungerer. Og vi ved meget vel, at vi er nødt til at arbejde på en anderledes måde - det betyder ikke at bruge flere eller færre penge, siger Pochettino, der stadig har fire år tilbage af sin nuværende kontrakt med klubben.

Selv om det er blevet til en finaleplads i fodboldens største turnering samt en fjerdeplads i Premier League inden søndagens sidste spillerunde, så tvivler manageren på, at klubben uden en ny plan for fremtiden kan blive i det fine selskab.

- Hvis vi tror, at vi ved at gøre tingene på den samme måde, som vi har gjort det de seneste fem år, kommer i Champions League-finalen i hver sæson og kommer i top-4 og konkurrerer med tophold som Liverpool og Manchester City eller Manchester United, så tror jeg, at vi er meget naive, siger Pochettino.

Han kom til London-klubben i 2014. Efter Champions League-semifinalen onsdag mod Ajax sagde argentineren, at han ville overveje at stoppe som træner, hvis holdet vandt finalen.

- Det vil være en fantastisk måde at lukke et femårigt kapitel og tage hjem.

- At vinde Champions League med Tottenham under disse omstændigheder i denne sæson, så skal jeg måske tænke lidt over, om jeg skal lave noget andet i fremtiden, sagde han.