Tottenham-manager: CL-trofæ er godt tidspunkt til nyt job

Mauricio Pochettino overvejer at stoppe som manager for Tottenham, hvis det lykkes den engelske storklub at vinde Champions League.

Det siger argentineren, der kom til London-klubben i 2014, ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde forud for returopgøret i semifinalen mod Ajax, der spilles onsdag.

- Det vil være en fantastisk måde at lukke et femårigt kapitel og tage hjem.

- At vinde Champions League med Tottenham under disse omstændigheder i denne sæson, så skal jeg måske tænke lidt over, om jeg skal lave noget andet i fremtiden, siger Pochettino og henviser til, at det vil være svært at gentage succesen, hvis Tottenham vinder trofæet.

Tottenham har allerede skrevet historie under Pochettino i denne sæson ved at nå semifinalen i den prestigefyldte turnering. Det er første gang siden 1962, hvor holdet tabte til Benfica.

- Vi udlever en drøm. Jeg tror ikke, at nogen ville have troet på, at vi skulle spille Champions League tre år i træk og være med på dette niveau, siger Pochettino.

Lykkes det Tottenham at vinde trofæet, vil det være første gang i klubbens historie.

Det engelske mandskab, der blandt andre tæller Christian Eriksen, har dog et svært udgangspunkt i returkampen, efter at holdet tabte det første semifinaleopgør med 0-1 på hjemmebane i sidste uge.

Returkampen mellem Ajax og Tottenham fløjtes i gang onsdag klokken 21.

Den samlede vinder møder i finalen Liverpool, der tirsdag aften spillede sig videre efter en samlet 4-3-sejr over FC Barcelona.