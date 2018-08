Tottenham-kant efter frisparksdrøn: Eriksen gav mig lov

Kieran Trippier viser sig som et fremragende alternativ til Christian Eriksen, når Tottenham får frispark.

Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen er ikke længere enerådende, når det kommer til at sparke frispark for Tottenham.

Hans holdkammerat Kieran Trippier har vist, at han også kan drøne frispark i kassen fra lang afstand.

Han gjorde det for England i VM-semifinalen mod Kroatien, og lørdag viste han, at det ikke var nogen tilfældighed, da han direkte på frispark sparkede Tottenham foran 2-1 i Premier League-sejren på 3-1 over Fulham.

- Jeg træner hver dag. Christian og jeg har trænet hele ugen, og så handler det om, hvem der har en god følelse på det pågældende tidspunkt i kampen, siger Kieran Trippier i et videointerview på Tottenhams hjemmeside.

Sådan var proceduren også lørdag.

- Jeg sagde til Christian, at jeg havde en god følelse og spurgte, om det var ok, at jeg sparkede. Det var intet problem, sagde han, lyder det fra Trippier.

Kantspilleren er dog bevidst om, at Eriksen fortsat er øverst i frisparkshierarkiet efter sine mange mål på dødbolde i de seneste sæsoner.

- Alle kender Christians evner på dødbolde, og jeg brokker mig ikke, hvis Christian gerne vil sparke. Han er mere end glad for at sparke dem, det er ikke noget problem for mig, siger Trippier.

Tottenham har indledt den nye sæson med to ligasejre.