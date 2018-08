Tottenham indleder sæson med kneben udesejr

Manchester United åbnede fredag aften Premier League-sæsonen med en 2-1-sejr hjemme over Leicester.

Og lørdag eftermiddag fulgte Tottenham trop og vandt en lige så smal sejr på 2-1 ude over Newcastle.

Dermed fik Christian Eriksen og Tottenham en god start i den bedste engelske fodboldrække, hvor London-klubben de seneste år har været med i toppen.

Tottenham begyndte kampen bedst og kom foran 1-0 efter blot otte minutter.

Christian Eriksen tog sig af et hjørnespark, som blev forlænget af holdkammeraten Davinson Sánchez.

Tottenham-stopperen Jan Vertonghen stod klar og headede via overliggeren bolden få millimeter over målstregen, hvilket kun mållinjeteknologien var i stand til at registrere.

Newcastle var i stand til at komme med et hurtigt modsvar blot tre minutter senere.

Hjemmeholdets angriber Joselu bragte balance i regnskabet med et hovedstød, da uopmærksomme Sánchez slet ikke dækkede spanieren op i feltet.

Tottenham pressede straks på for endnu et mål, og det lykkedes efter 18 minutter. Eriksen var også med i opspillet til 2-1-målet.

Tottenham-backen Serge Aurier modtog bolden fra den danske landsholdsspiller og fandt Dele Alli bagest i feltet.

Den engelske midtbanestjerne scorede kampen tredje mål på hovedstød, da han fandt det fjerneste hjørne.

Newcastle forsøgte at fremskaffe en udligning i anden halvleg, og det var tæt på at lykkes.

To gange ramte hjemmeholdet træværket.

Kort inde i anden halvleg skød Mohamed Diame på stolpen, og indskiftede José Rondon hamrede bolden på overliggeren via en Tottenham-fod efter 85 minutter.

Men udligningen udeblev, og Tottenham kunne notere tre point på kontoen af den slags, der luner ekstra meget.