Tottenham forventer at åbne sit nye stadion i april

Med over otte måneders forsinkelse er Tottenham Hotspurs nye stadion endelig ved at være klar til lægge græs til klubbens kampe.

Det oplyser Premier League-klubben fredag.

Den første kamp i de nye omgivelser bliver mod enten Crystal Palace eller Brighton i begyndelsen af april.

Modstanderen afhænger af udfaldet af Brightons kvartfinale i FA Cuppen mod Millwall den 17. marts.

Hvis Brighton vinder, vil en udsat kamp mod Crystal Palace den 3. april blive åbningskampen på det nye stadion.

Taber Brighton derimod, får holdet æren af at være Tottenhams første modstander den 6. eller 7. april.

De kommende uger vil Tottenham afvikle to testkampe med et stigende antal tilskuere for at sikre, at alt fungerer, og for at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse fra myndighederne.

Den 24. marts vil 30.000 tilskuere få lov til at overvære en ungdomskamp, og den 30. marts får 45.000 tilskuere mulighed for at se en kamp mellem tidligere "legender".

Det nye stadion med plads til 62.062 tilskuere skulle have stået klar inden starten på sæsonen 2018/19, men forsinkelser i byggeriet har tvunget Tottenham til at forsætte med at spille sine kampe på nationalstadionet Wembley.

Ud over at være med i toppen af Premier League, hvor Tottenham er på en tredjeplads, er klubben fra det nordlige London også blandt de sidste otte i Champions League.

Dermed kan Christian Eriksen og hans holdkammerater se frem til at spille sin hjemmekamp i kvartfinalen på det nye stadion, der bliver det største Premier League-stadion i London.

Anlægget har endnu ikke fået et permanent navn. Tottenham regner med at sælge navneretten til en sponsor.