Torsten Laen stopper karrieren til sommer

GOG-stregspilleren Torsten Laen stopper håndboldkarrieren som aktiv spiller til sommer. Det skriver GOG på sin hjemmeside.

Når GOG-spillerne i juni lægger sko og harpiks på hylden for at holde ferie, er der tale om en permanent løsning for 38-årige Torsten Laen, som har besluttet sig for at indstille karrieren for at hellige sig nye projekter.

- Det er jo lidt specielt. Jeg er opfostret med mange gode år i Gudmehallen, og jeg har vundet mange titler.

- Min identitet er selvfølgelig forbundet med at være "håndboldspilleren Torsten", men alting har en ende, og det er det rigtige tidspunkt nu at sige tak for denne gang og lægge håndboldskoene på hylden.

- Jeg ser frem til det, der venter mig efter sommeren 2018, og det glæder jeg mig også til. Det er et nyt kapitel i mit liv, siger Torsten Laen til klubbens hjemmeside.

I begyndelsen af dette årtusind indløste han sammen med holdkammeraterne i GOG tre mesterskaber og tre pokaltriumfer, før han skiftede til Ciudad Real i Spanien.

I Ciudad Real var han en del af Europas stærkeste klubhold i to sæsoner, hvor han på et hold af verdensstjerner blandt andet vandt Champions League to gange.

Ved siden af klubhåndbolden har Torsten Laen spillet 152 kampe i rødt og hvidt, og med 257 scoringer havde han også en del af æren for EM-bronzemedaljerne i 2002 og 2004.

- EM-medaljen i 2002 står som noget helt særligt. Det var meget længe siden, at Danmark havde været med så langt fremme, og den oplevelse i Sverige var fantastisk, husker Torsten Laen.

Han spillede sin sidste landskamp i 2010, men var ikke med på det landshold, der vandt EM-guld i 2008.

GOG-direktør Kasper Jørgensen var i sommeren 2016 med til at sikre, at Torsten Laens cirkel sluttede, hvor den begyndte, da GOG skrev kontrakt med stregspilleren.

- En sand gul legende takker af. Det er en stor karriere, der slutter. Heldigvis for os slutter den i GOG. Jeg er meget glad for, at Torsten kom tilbage og valgte at ende sin karriere her.

- Forhåbentlig har han stadig mange gode oplevelser til gode i GOG i denne sæson, lyder det fra Kasper Jørgensen.

GOG deltager i Final 4, og som nummer to i grundspillet ligger holdet til at spille med om mesterskabet i denne sæson.

Torsten Laen har også spillet for Füchse Berlin i Bundesligaen og KIF Kolding København, hvor han vandt yderligere to danske mesterskaber.

- Det er umuligt at pege på en enkelt oplevelse, der er den bedste. Min karriere har budt på mange forskellige ophold.

- Nu håber jeg selvfølgelig, at vi kan slutte sæsonen af med nogle medaljer i Final 4 og i kampen om mesterskabet, siger Torsten Laen.