Topmøde skal få danskerne til at dyrke mere idræt

Det vil være til gavn for det danske samfund, hvis danskerne dyrker endnu mere idræt end i dag.

Det er udgangspunktet for et fælles topmøde, som regeringen og de danske idrætsorganisationer med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i spidsen afholder 3. april.

Idræt kan blandt andet forbedre sundheden og styrke integrationen, mener kulturminister Mette Bock (LA).

- At få flere til at bevæge sig og være med i idrætsfællesskaber er ikke en opgave, nogen af os kan løfte alene.

- Alle gode kræfter må gå sammen og finde løsninger på de udfordringer, der er for forskellige befolkningsgrupper, hvad enten det er inaktive børn og unge, socialt udsatte, syge eller seniorer, siger Mette Bock i en pressemeddelelse.

Mere idræt vil foruden være gavnligt for beskæftigelsen, mener ministeren. Men denne præmis køber professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet Bent Greve ikke helt.

- Det er en meget usikker antagelse. Her skal man forudtage rigtig mange ting for at nå til det resultat, siger Bent Greve.

Selv om han vurderer, at udgangspunktet for initiativet er fornuftigt, mener han samtidig, at det bliver vanskeligt, da det kræver at nå ud til de ledige.

- Dem, der hænger på kanten af arbejdsmarkedet, har nogle gange andre problemer end det at være ledig. Derfor er det ikke bare så enkelt, siger Bent Greve.

Hos DIF ønsker man, at Danmark bliver verdens mest idrætsaktive nation, fortæller formand Niels Nygaard.

- Med topmødet sender vi et kraftigt signal til alle relevante parter om, at vi står over for en vigtig opgave om at få alle med i idrætsfællesskaberne i sidste ende til gavn for samfundet, siger Nygaard i pressemeddelelsen.

Ud over regeringen, DIF og DGI får topmødet blandt andet deltagelse af kommuner, frivillige og fonde, der skal diskutere nye politiske initiativer og nye partnerskaber.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og kronprins Frederik deltager også i topmødet, der afholdes i DGI-byen i København.