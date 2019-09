Tomasson efter 6-0: Godt arbejde og videre til den næste

Det danske fodboldlandshold leverede en overbevisende præstation, da det torsdag blev til en storsejr på 6-0 ude over Gibraltar i EM-kvalifikationen.

Jon Dahl Tomasson, som er vikarierende landstræner i Åge Hareides fravær, roste holdet for at holde koncentrationen mod miniputnationen.

- Det var en professionel opgave, som de udførte super godt. Vi scorede seks mål, og det var flot.

- Det var godt arbejde. Videre til den næste, siger Tomasson.

Han er glad for de mange mål, som kan vise sig at være vigtige i det videre forløb. Nu venter Georgien på udebane på søndag.

- Vinder vi på søndag, så er vi på førstepladsen. Og så er det tæt det hele. Men vi har en meget god målscore, konstaterer Tomasson.

Danmark formåede at holde buret rent mod Gibraltar, efter at holdet have indkasseret mål i de fire foregående kampe.

- At vi holdt nullet var godt. Det var ikke lige kønt hele tiden, men det var en anderledes og irriterende kamp på en dårlig bane mod en sjov modstander, siger Tomasson.

Gibraltar kom frem til enkelte chancer, men målmand Kasper Schmeichel fik reddet forsøgene.

Tomasson fremhævede Christian Gytkjær og Christian Eriksen, som begge scorede to mål i storsejren.

- Det var Gytkjærs sjette kamp, og han har nu scoret tre gange. Det er en dejlig statistik. Der var ikke meget plads i første halvleg. Banen var svær.

- Men der kom chancer i anden halvleg. Han afsluttede ualmindeligt godt på riposten ved det første mål, og han gjorde det også godt på den fantastiske aflevering fra Lasse Schöne.

- Eriksen er eminent for os. Han er dygtig og en topklassespiller, siger Tomasson.

Mens Eriksen og Gytkjær nettede to gange, så kom Robert Skov og Thomas Delaney også på tavlen mod Gibraltar.

Danmarks næste kamp i EM-kvalifikationen er mod Georgien i Tbilisi på søndag.